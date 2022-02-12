اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 04:34 م
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نقل جثمان الضحية الثانية بحادث غرق مركب أبوقير لمستشفى إدكو العام في البحيرة

السبت، 12 فبراير 2022 04:03 م
نقل جثمان الضحية الثانية بحادث غرق مركب أبوقير لمستشفى إدكو العام في البحيرة غرق مركب أبو قير
الإسكندرية – أسماء على بدر

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، من استخراج جثمان الضحية الثانية من منطقة المعدية بمحافظة البحيرة، وهو محمد حماد، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى إدكو العام حتى إنهاء الإجراءات، ليصبح عدد الجثث التى تم استخراجها 2 ليتبقى اتنان آخران.

وكانت شهدت منطقة أبو قير شرق الإسكندرية، حادث غرق مركب صيد ولقى أربعة صيادين مصرعهم غرقًا، وعُثر على جثة أحد الصيادين فى منطقة شلنشات المعدية، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الآخرين، وننشر أسماء الصيادين وهم أحمد على حماد، محمد على حماد، اسماعيل حسن على، عبدالله خميس.

وكانت تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بغرق مركب صيد فى منطقة أبوقير وجارى البحث عن الضحايا، ويواصل فريق الانقاذ البحث عن الضحايا فور تلقى بلاغا من الأهالى بالقرب من مكان الغرق فى جزيرة نيلسون والمنطقة المجاورة.

وكان قد ظهر أحد الجثامين بمنطقة المعدية التابعة لمحافظة البحيرة بعد مكان الغرق بحوالى 10 كم ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة أخرين، وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية لرياح شديدة وأمواج مرتفعة هلال الأيام الماضية مما تعيق حركة الصيد.

وقال الكابتن إيهاب المالحى ضمن فريق الانقاذ إن المكان ملىء بالصخور، والرؤية منخفضة، مما أدى إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجعًا سبب انقلاب المركب نتيجة ارتفاع الأمواج، حيث كان البحر مرتفعًا للغاية.

وأشار إلى عمق البحر في مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13 مترًا ، وأن الرؤية في هذا المكان صعبة، وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهري بالإسكندرية من أجل تكثيف البحث، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.

 


الاسكندريه

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اخبار المحافظات

مركب أبوقير

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