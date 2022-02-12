مواطن يتهم طليقته وزوجها بقتل طفلته فى المحلة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لفظت طفلة تبلغ من العمر عامين حتفها بعد تعرضها للضرب المبرح على يد زوج والدتها، وتم ضبط المتهم ووالدتها وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بتحرير المواطن علاء انور مقيم قرية عياش محضراً يتهم طليقته وزوجها بالتعدي على نجلته بالضرب حتى الموت.

وذكر والد المجني عليها، أن الطفلة تعيش مع طليقته وزوجها وأنه تلقى اتصالاً منها بوفاة الطفلة بعد سقوطها أرضا، وتوجه لها لمناظرة الجثة ووجد بها آثار ضرب وتمكن هو وشقيقته من الذهاب بالطفلة للمستشفى العام، وحرر محضر يتهم طليقته وزوجها بقتل الطفلة.

وتم نقل الجثة للمشرحة لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتم ضبط الام وزوجها وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.