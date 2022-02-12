"من الإبرة للصاروخ".. هنا سوق ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من سوق ميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة، أحد الأماكن الحيوية بنطاق حى غرب مدينة المنصورة، حيث يجمع كل الأسواق فى مكان واحد، ويتيحها بين يدى محدودى الدخل، فيتحول يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع لسوق كبير يجمع بائعى الخضار والفاكهة، والخردوات، والطيور، والملابس المستعملة، والأنتيكات والعملات القديمة النادرة، وغيرها من السلع التقليدية الأخرى.

وقال تامر عبد الواحد أحد بائعي ملابس البالة والأحذية المستعملة والخردوات في ميدان الشيخ حسانين، لـ"اليوم السابع"، إن السوق يضم عددا كبيرا من بائعي كافة المستلزمات والأدوات المستعملة بكل أنواعها وبأرخص الأسعار، مشيرا إلى أن السوق يوفر كل ما يحتاجه محدودي الدخل؛ وهذا ما يجعلهم يترددون عليه لشراء كل ما يحتاجونه من ملابس صيفية وشتوية وأحذية مستعملة وخردوات.

وأضاف أنه يشتري بضائعه من الملابس المستعملة من المخازن التي تجمع بضائعها من بواقي المصانع والمنازل، مشيرا إلى أن الملابس المستعملة أتاحت الفرصة للمواطن البسيط شراء كل ما يحتاجه من ملابس وأحذية بأسعار زهيدة جدا، حيث يبيع أي قطعة ملابس وأي حذاء وحقيبة بـ10 جنيهات فقط، بينما الملابس التي تحظى بحالة جيدة فيبيعها بـ50 جنيها، والخردة يبدأ سعرها من 10 جنيهات وقد يتخطى سعرها الـ100 جنيه، وفقا لنوعها وحالتها.



















