مقتل شاب على يد والده وعمه وشقيقه لسرقته نقود في المنيرة الغربية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى عامل حياة ابنه، بالاشتراك مع ابنه الآخر، وشقيقه، بسبب سوء سلوك الضحية، واستيلائه على مبلغ مالي من والده وترك المنزل لعدة أيام، حيث احتجزوه بشقة، وواصلوا الاعتداء عليه بالضرب، حتى فارق الحياة متاثرا بالإصابات التي لحقت به، وأبلغ والده قسم الشرطة، إلا أنه ادعى انتحاره، لكن تحريات رجال المباحث كشفت كذب رواية الأب، وألقت القبض عليه، كما تم ضبط عم القتيل وشقيقه، لمشاركتهما في قتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أحداث الجريمة تم الكشف عنها، ببلاغ تلقاه الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل شقة جدته، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المناظرة الأولية للجثة وجود إصابات بها، نتيجة تعرضه لاعتداء، ووجود شبهة جنائية في وفاته.

بدأ رجال المباحث في تكثيف التحريات، والاستماع لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، ليكتشف الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم المنيرة الغربية مفاجأة، حيث تبين أن والد القتيل وعمه، وشقيقه، أعدوا له حفلة تعذيب، لسرقته نقود من والده وترك المنزل لعدة أيام.

وكشفت التحريات أن والد الضحية عندما عثر على الضحية بعد تركه المنزل، احتجزه بشقة، واعتدى عليه بالضرب بمشاركة عم القتيل وشقيقه، حتى لقى مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، واختلقوا رواية انتحاره خشية القبض عليهم.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.