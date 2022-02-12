وقالت الشرطة الوطنية الفلبينية - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.إس.- سي.بي.إن.) الفلبينية - إن الضحايا كانوا في طريقهم في قافلة من سيارات إلى قرية فى بلدة داتو سعودى أمباتوان بالمحافظة للمشاركة في اجتماع لحل نزاع طويل بين العشائر المتنافسة، عندما أطلق المسلحون النار عليهم في وقت سابق اليوم السبت، خلال كمين مرتبط بالخلاف.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسوية العديد من النزاعات بشأن الأراضي والمال والسياسة بصور عنيفة بالمناطق الجنوبية للبلاد، في ظل وجود فرط في الأعداد الكبيرة من الأسلحة النارية السائبة ووجود جماعات مسلحة تسيطر عليها عشائر قوية.