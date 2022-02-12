مصرع 4 على الأقل وفقدان آخرين فى حريق بمصنع حلوى باليابان

كتب محمد جمال

أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية بمصرع أربعة أشخاص على الأقل إثر حريق اندلع ليلة السبت في مصنع للحلوى بمدينة موراكامي التابعة لمحافظة نيجاتا، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت القناة أن رجال الإطفاء يواصلون العمل في مكان الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن الأسباب المحتملة للحريق.

وذكرت الشرطة وخدمات الإنقاذ أن اثنين على الأقل من العاملين في المصنع في عداد المفقودين بين حوالي 30 شخصا كانوا يعملون وقت نشوب الحريق.

يذكرأن، أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 98 ألفا و370 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و781 ألفا و116 حالة.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه تم تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و105 حالات.

وأضاف أن هناك 1340 شخصا يخضعون للعلاج بالمستشفيات في حالة خطيرة عقب إصابتهم بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في اليابان بلغ مليونين و753 ألفا و210 أشخاص.

وأشار التلفزيون الياباني إلى أن العاصمة "طوكيو" سجلت 18 ألفا و660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وهي تعد أقل بمقدار 1100 حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.

أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 98 ألفا و370 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و781 ألفا و116 حالة.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و105 حالات.

وأضاف أن هناك 1340 شخصا يخضعون للعلاج بالمستشفيات في حالة خطيرة عقب إصابتهم بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في اليابان بلغ مليونين و753 ألفا و210 أشخاص.

وأشار التلفزيون الياباني إلى أن العاصمة "طوكيو" سجلت 18 ألفا و660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وهي تعد أقل بمقدار 1100 حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.