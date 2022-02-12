اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 10:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بطريق القاهرة - الفيوم

السبت، 12 فبراير 2022 10:27 م
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بطريق القاهرة - الفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، أمام مدخل إبشواي، حادث تصادم ين سيارة نص نقل مع أتوبيس سياحي وأسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة 3 وتم نقلهم لمستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة تُفيد بوقوع حادث تصادم  بين سيارة نصف نقل مع أتوبيس سياحي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

مستشفي سنورس

حوادث الطرق بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة