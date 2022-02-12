مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بطريق القاهرة - الفيوم

الفيوم رباب الجالى

شهد طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، أمام مدخل إبشواي، حادث تصادم ين سيارة نص نقل مع أتوبيس سياحي وأسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة 3 وتم نقلهم لمستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة تُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع أتوبيس سياحي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.