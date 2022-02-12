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مصرع سيدة على يد زوجها بمدينة الغردقة.. والمتهم يسلم نفسه للشرطة

السبت، 12 فبراير 2022 09:10 م
مصرع سيدة على يد زوجها بمدينة الغردقة.. والمتهم يسلم نفسه للشرطة جثة -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقيت سيدة فى العقد الثالث من العمر مصرعها على يد زوجها خنقاً وقام بتسليم نفسه لقسم شرطة أول الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محى سلامه مدير أمن البحر الأحمر، اخطارا من العميد أشرف البيلى مدير مباحث المديرية، يفيد مصرع زوجه على يد زوجها خنقًا، انتقلت إلى مكان الواقعة رجال المباحث واخطرت النيابة لمعاينة الجثة وقام المتهم بتسليم نفسه لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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