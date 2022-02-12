اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 09:12 م
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مداهمة البؤر الإجرامية بالسحر والجمال وبحيرة المنزلة

السبت، 12 فبراير 2022 09:00 م
مداهمة البؤر الإجرامية بالسحر والجمال وبحيرة المنزلة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت البؤر الاجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية" و"السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية".

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط خلالها (50) متهم ،  بحوزتهم (23 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  36 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (31) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4414) حكم قضائى متنوع، وضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا عدد (9) متهمين ، إعترفوا بإرتكاب (3) حوادث متنوعة.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 


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