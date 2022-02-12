اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير المدارس استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

السبت، 12 فبراير 2022 12:40 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير المدارس استعدادًا للفصل الدراسى الثانى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لاستقبال الطلاب خلال بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021/2022، الأسبوع المقبل، بدءا من يوم السبت المقبل، الموافق 19 فبراير الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال التعقيم والتطهير للمدارس، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة بالمدارس.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يشيد بالجهد المبذول والذي كلل بالنجاح سواء في امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، موضحا أن تحقيق النجاح يحتاج لجهد لكن ديمومته يحتاج المزيد من الجهد والعطاء والتفاني، وتكاتف كافة عناصر منظومة التعليم بين دفتي الصرح التعليمي سواء مدرسة أو إدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد وكيل الوزارة عبر الفيديو كونفرانس بمديري الإدارات التعليمية، وبحضور ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومصطفى الحمامي مدير إدارة شئون العاملين، ومحمد السبكي، مدير التعليم الفني ، ووائل لطفي، مدير التعليم الثانوي، ورشدي عبد العزيز، مدير التعليم الابتدائي، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة، وأعضاء المكتب الفني ،وماجد أبو المعاطي مدير مركز المعلومات بالمديرية.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تحديث كافة البيانات، مشددًا على دور المتابعة الميدانية للعطاء التعليمي في المدارس، منوهاً إلى ضرورة التعاون بين الجميع في سبيل تحقيق غاية واحدة ينشدها الجميع وهي خلق جيل نافع لنفسه ووطنه.

كما شدد وكيل الوزارة على  توزيع الإشراف اليومي من قبل إدارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة وتوضع لوحة بالإشراف في مكان ظاهر بالمدرسة، ويكلف المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمين للفصل الدراسي الثاني ودفاتر التحضير وتجهيزها بالشكل المناسب وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة، وتوزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بفترة كافية ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

مديرؤو الادارات التعليمية بكفر الشيخ
مديرؤو الادارات التعليمية بكفر الشيخ

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني
وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الاستعدادات
وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الاستعدادات

 

 


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