اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: لاند سكيب وتجميل منطقة أسفل كوبرى الدولى والموقف العمومى

السبت، 12 فبراير 2022 11:56 ص
محافظ كفر الشيخ: لاند سكيب وتجميل منطقة أسفل كوبرى الدولى والموقف العمومى تجميل منطقة أسفل كوبرى الدولى والموقف العمومى بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة وحدة التدخل السريع، برئاسة المهندس محمود زهران، برفع كفاءة موقع أسفل الكوبرى العلوى طريق كفر الشيخ بلطيم، وبرفع مستوى الدوران لأعلى من مستوى الطريق لعمل لاند سكيب بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري.

 

واستمرت أعمال تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة الموقع أسفل الكوبرى العلوى وشاركت اشتغالات مدينة كفر الشيخ برفع الإشغالات أسفل الكوبرى، وتم رفع مستوى المنخفضات بمستوى الطريق تمهيدا لعمل تجميل بالمنطقة، تحت رعاية وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يأتى ذلك ضمن أعمال التطوير التى تشهدها مدينة كفر الشيخ وسيتم تعميمها ببقية مدن المحافظة.

 

 

الاعمال الجارية اسفل الكوبري الدولي
الاعمال الجارية اسفل الكوبري الدولي

 

الأعمال الجارية لعمل ميدان
الأعمال الجارية لعمل ميدان

 

جانب من الاعمال اسفل الكوبري العلوي
جانب من الاعمال اسفل الكوبري العلوي

 

جانب من الاعمال الجارية
جانب من الاعمال الجارية

 

رفع المخلفات لإقامة دوران
رفع المخلفات لإقامة دوران

 


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طريق دولي

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