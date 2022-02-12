محافظة الإسكندرية: 52 حملة لإزالة الإشغالات بأحياء المنتزه والعامرية والعجمى

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة،وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات على مستوى الأحياء، شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية خلال أسبوع عدد 52 حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات أسفرت عن التحفظ على 650 حالة إشغال طريق متنوع، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى مخالفات.

وفى هذا الصدد؛ شن حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت عدد 11 حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بنطاق الحى أسفرت عن رفع عدد 81 حالة إشغال متنوع.

وشن حى العامرية أول برئاسة محمد عبد الله، عدد 20 حملة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحى، وأسفرت عن التحفظ على عدد 192 حالة إشغال متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقام حى العجمى تحت إشراف السيد موسى رئيس الحى، بشن عدد 6 حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الحى المختلفة أسفرت عن التحفظ على عدد 150 حالة إشغال طريق متنوع.

وشن حى المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال 5 حملات مكبرة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية، وتم خلالها التحفظ على عدد من الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شن حى المنتزة أول تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى، عدد 10 حملات مكبرة مناطق متفرقة من الحى، حيث أسفرت الحملات عن التحفظ على 227 حالة إشغال وتوقيع 8 آلاف غرامة فورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت محافظة الاسكندرية على تواصل شن الحملات المفاجئة والدورى لإزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والشوارع والميادين لتيسير حركة المواطنين، وذلك فى إطار سلسلة الحملات المكبرة التى تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.