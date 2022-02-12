متحدث الحكومة: جميع الوزارات استلمت مبانيها فى العاصمة الإدارية الجديدة

إبراهيم حسان

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت فى الانتقال بالفعل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن ذلك يتم تدريجيا خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر منذ ديسمبر الماضى، حيث تسلمت كل وزارة المبنى الخاص بها.

أضاف سعد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع عبر قناة ON، أنه فى نهاية الستة أشهر نتمنى أن تكون الحكومة قد وصلت لمرحلة تمكنها من الانتقال كليا إلى العاصمة الإدارية بكافة أجهزتها، مردفا: "هدف جولات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالعاصمة الإدارية، هو الإسراع من وتيرة العمل فى باقى المشروعات وحث الوزارات لزيادة وتيرة الانتقال التدريجى للعاصمة الإدارية الجديدة".

وأوضح السفير نادر سعد: "فترة الستة أشهر بدأت منذ 23 ديسمبر منذ أول اجتماع للحكومة فى مقرها بالعاصمة الإدارية، ونأمل فى تسريع عملية الانتقال للعاصمة الإدارية كون العملية ترتبط برمتها بأنظمة تكنولوجية متقدمة لأول مرة يتم العمل بها فى مصر، فالانتقال ليس مكانيا فقط من مكان لآخر، لكن فى ذات الوقت أنظمة العمل هى محور الانتقال الحقيقى وهو المحك الرئيسى وبمجرد الانتهاء منه يعتبر الانتقال قد تم".