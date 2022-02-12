لماذا يجب إضافة البقوليات إلى نظامك الغذائى اليومى؟.. اعرف الإجابة

كتبت مروة هريدى

تعتبر البقوليات أحد الخيارات الصحية التى يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى لتعزيز الصحة، فهى مصادر غنية بالبروتينات ومضادات الأكسدة، ويمكن للشخص أن يعتمد بشكل كامل على هذه الأطعمة إذا كنت تخطط لفقدان الوزن، وكذلك التحكم السليم في الوزن، ويمكن أن تقترن هذه الأطعمة بأطعمة أخرى ايضًا لتحقيق أقصى فائدة ممكنةن وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هى الحصة المطلوبة من البقوليات؟

يقترح تناول 60 جرامًا من البقوليات الكاملة غير المطبوخة بالنسبة للأشخاص النباتيين يوميًا، و30 جرامًا من البقوليات للأشخاص غير النباتيين.

فيما يلى.. أشهر أنواع البقوليات التى يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى اليومى:



الفاصوليا

غنية بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن، والفاصوليا يجب تناولها بانتظام، فهى مصدر غني بالبروتين، حيث يحتوى 100 جرام من الفاصوليا على 20 جرام من البروتين.

الحمص

يعتبر الحمص، بديلاً مثاليًا للحوم، حيث يوفر 100 جرام من الحمص حوالي 20 جرام من البروتينات.

فول الصويا

تحتوي حبوب الصويا على الايسوفلافون، وهو نوع من مضادات الأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أن فول الصويا يقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي بنسبة 15٪.

العدس

في الغالب، يتم اختيار العدس للتحكم في الوزن، فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة، كما أنه يحتوى على نسبة جيدة من الكالسيوم والألياف الغذائية، حيث أن 100 جرام من العدس يحتوى على 26 جرام من البروتينات.