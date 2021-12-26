ازاى تحارب الالتهابات المزمنة بالفواكه والخضروات والبقوليات

كتبت إيناس البنا

الالتهاب هو استجابة مناعية طبيعية وصحية للجسم للإصابة أو الإجهاد أو التعرض للسموم أو مسببات الأمراض، ببساطة ، يبدأ الجسم في استجابة الشفاء والتي تطلق الأجسام المضادة والبروتينات لمحاربة الأمراض المعدية ، والضغوط ، والغزاة.

في الوقت المناسب ، عندما يتم التخلص من الإصابة أو الإجهاد أو مسببات الأمراض ، من المفترض بعد ذلك إزالة هذه الأجسام المضادة والبروتينات من الجسم.

كيف تحارب الالتهاب؟



يتراكم الالتهاب عندما يتعرض الناس للإجهاد، ويكون نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم غير صحيين، ولا يحصلون على قسط كافٍ من النوم والتمارين الرياضية.

وفقًا لـ Harvard Health ، يمكن لقلبك وعقلك وحتى مفاصلك الاستفادة من نظام غذائي ثابت من التغييرات الموسمية للأطعمة الملونة والمغذية مثل التوت والبطيخ في الصيف واللفت والبنجر في الشتاء.

وجد الباحثون صلة بين المستويات العالية من الالتهاب داخل الدماغ وزيادة خطر التدهور المعرفي والضعف، وقد تساعد إضافة الأطعمة المضادة للالتهابات بانتظام إلى نظامك الغذائي في إيقاف هذه العملية.

ثلاث أنظمة غذائية تركز على الأنماط المضادة للالتهابات:



حمية البحر الأبيض المتوسط

نظام DASH الغذائي

الغذائي مؤشر الأكل الصحي البديل.

لا تركز هذه الحميات فقط على الأطعمة المعروفة أيضًا بأنها مضادة للالتهابات، ولكنها تقضي أيضًا على الأطعمة - مثل الوجبات الخفيفة المصنعة واللحوم الحمراء والمشروبات السكرية - التي يمكن أن تزيد من مستويات علامات الالتهاب داخل الجسم .

الخضروات الورقية الخضراء المضادة للالتهابات:



ستجد الخضروات الورقية الخضراء جذابة للغاية ، بما في ذلك (السبانخ) ، ، واللفت ، والكرنب الأخضر ، والسلق ، تعد الخضروات الجذرية مثل البنجر خيارًا آخر رائعًا وقويًا في فصل الشتاء، وكذلك البطاطا الحلوة واللفت وفاكهة الكيوي والليمون والبرتقال والأناناس،

الفاكهة المضادة للالتهابات:



يجب أن يتغير نظامك الغذائي عندما يحل الصيف حيث تظهر العديد من الأمراض مع الحرارة: الحمى والعدوى والتورم والالتهابات كلها علامات على ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، الصيف هو وقت الذروة لأنواع كثيرة من المنتجات ، وسيكون لديك الكثير من الخيارات، التوت خيار رائع مضاد للالتهابات، والفراولة ، والتوت البري، الكرز والبطيخ والعسل والخوخ. في الفواكه ، التفاح والكمثرى والشمام وجميع الفواكه الحمضية.