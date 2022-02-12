للتخلص من الكرش.. ابتعد عن هذه النصائح غير العلمية

فاطمة ياسر

بروز البطن أو تراكم الدهون حول البطن، يطلق عليها "الكرش"، هذا المنظر الذي لا يفضله الكثيرون، ويسعون بشتي الطرق للتخلص منه والقضاء عليه، عند طريق اتباع العديد من الحيل الغذائية أو ممارسة الرياضة القاسية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، أن هناك بعض الأكاذيب أو النصائح الخاطئة التي ينصح بها البعض للتخلص من الكرش، ولكنها حيل غير صحية، ومنها:

-جوع نفسك:



عند الرغبة في التخلص من الوزن الزائد يلجاء الكثيرون لعدم تناول الطعام، وهذا الأمر يتسبب في نقص نسبة كبيرة من الفيتامينات المهمة للشخص بشكل عام وللأطفال بشكل خاص، وأيضا هذه الحيلة تتسبب في احتفظ الجسم بالدهون وعدم التخلص منها.

والحل تناول الطعام قليل السعرات الحرارية، وأيضا الذي يساهم في التخلص من الوزن، كالسلطة الخضراء والفواكه والبروتين.

-العب تمارين البطن عشان تتشد:



الحل الأمثل للتخلص من الكرش هو اتباع نظام غذائي مثالي مع ممارسة الرياضة، ولكن لا يصلح ممارسة التمارين الرياضية فقط، فالهدف هو التخلص من الدهون المتراكمة وهذا الأمر لن يحصل إلا بتابع حيل غذائية صحية، وأيضا ممارسة الرياضة.