قبل انطلاق موسم الجمعيات العمومية.. 7 حقوق للمساهمين للمشاركة

كتب هانى الحوتى

ينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن نتائجها المالية لعام 2021، ودعوة الجمعية العامة لاعتماد تقارير مجلس الإدارة والنتائج المالية وتشكيل مجلس الإدارة في العام الجديد، ويحدد "اليوم السابع" 7 حقوق للمساهمين للمشاركة في موسم الجمعيات العمومية وهي:

1- يعتبر المساهم شريكًا ويتوقف كل ما يتعلق بالجمعية العامة (عادية أو غير عادية) من مناقشات وقرارات تصدر من الجمعية على مدى فاعليتهم ومشاركتهم في الجمعية من تصويت ومن أسئلة واقتراحات توجه لمجلس الإدارة.

2- يجب حث وتوعية المساهمين على ضرورة حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور.

3- يمكن للشركات التي يصل عدد مساهميها لنسبة كبيرة-وطبقًا لأفضل الممارسات الدولية- استخدام الوسائل الإلكترونية ونظم الاتصال المختلفة لإتاحة فرص نقل الوقائع أو تسجيلها للمساهمين في الخارج أو الداخل.

4- تقوم الشركة بتسهيل إجراءات حضور المساهمين مع الالتزام بالقانون والنظام الأساسي للشركة فيما يخص إجراءات الدعوة للجمعية وكيفية إدارتها.

5- تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية، وعلى الشركة الإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.

6- يكون لكل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية مصحوبًا بالبيانات والمعلومات التي تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم، ويجب

أن يكون القصد من تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس، وليس مجرد استكمال الجوانب

الشكلية للاجتماع.

7- يجب الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع لتضمينها ضمن جدول الأعمال، أو تخصيص وقت كافٍ خلال الاجتماع للرد على تلك الاستفسارات.