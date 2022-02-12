اليوم السابع
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فحص 1.5 مليون مواطن للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى"

السبت، 12 فبراير 2022 08:00 ص
فحص 1.5 مليون مواطن للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى" فحص 1.5 مليون مواطن للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص مليون و500 ألف مواطن، للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.
 
وأوضحت وزارة ابصحة في منشور اليوم، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.
 
وأشار الدكتور عماد عبدالستار المدير التنفيذي لمبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، إلى توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط).
 
وأضاف الدكتور عماد عبدالستار، أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".
 
 
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الصحة

الاعتلال الكلوى

المستشفيات

المحافظات

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