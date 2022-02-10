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الصحة: فحص 1.6 مليون مواطن مجانا للكشف المبكر عن "الاعتلال الكلوى"

الخميس، 10 فبراير 2022 07:00 ص
الصحة: فحص 1.6 مليون مواطن مجانا للكشف المبكر عن "الاعتلال الكلوى" الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص مليون و600 ألف مواطن للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عماد عبد الستار، المدير التنفيذي لمبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، إلى توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط).

وطالب المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" والاطمئنان على حالتهم الصحية، موضحًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

 


الصحة

الاعتلال الكلوى

امراض الكلي

الكلى

مبادرة 100 مليون صحة

اليوم السابع بلس

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