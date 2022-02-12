غدا.. بداية تلقى طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تبدأ مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء غدا الأحد تلقي طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2021 / 2022 م.



قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فى تصريح لـ " اليوم السابع"، انه سيتم تلقى التظلمات بمكتب إدارة شئون الطلبة بديوان عام المديرية لمدة 15 يوماً بدءاً من الأحد 13/ 2/ 2022 م وحتى يوم



الأحد الموافق 27-2-2022.



وقال ان على كل متظلم اتباع هذه الإجراءات وهى توجه ولي الأمر إلى مكتب شئون الطلبة بالمديرية لملئ نموذج طلب أعادة الفحص وتحديد المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها ودفع الرسوم المقررة لخزينة المديرية بواقع عشرون جنيهاً عن كل مادة .



اضاف انه يتم توجيه ولي الأمر إلى مقر لجنة النظام والمراقبة لإمتحان الشهادة الإعدادية بالمجمع الخدمي للإمتحانات بحي الزهور في العريش بجوار خزان المياه لتسليم الطلب وتحديد جلسة الإطلاع ، ويتوجه ولي الأمر بصحبة الطالب في موعد المحدد لجلسة الإطلاع بمقر لجنة النظام لكتابة الإقرار والإطلاع على الصورة الضوئية لكراسة الإجابة في المواد المتظلم منها وكتابة الملاحظات على نموذج المعد لذلك .



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم الأربعاء الماضى ، اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 79.2 ٪ من المتقدمين للامتحانات.









