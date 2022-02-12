اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"عكاظ": السفارة السعودية بكييف تناشد مواطنيها مغادرة أوكرانيا فوراً

السبت، 12 فبراير 2022 04:12 م
"عكاظ": السفارة السعودية بكييف تناشد مواطنيها مغادرة أوكرانيا فوراً علم السعودية
كتبت ــ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت السفارة السعودية في كييف، جميع المواطنين السعوديين الموجودين في أوكرانيا إلى سرعة التواصل مع السفارة لتسهيل مغادرتهم فورا وفق "عكاظ".

وطالبت السفارة المواطنين الموجودين في أوكرانيا بالتواصل معها، وأهابت بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد حثت مواطنيها على التزام الهدوء وسط مخاوف من غزو روسى وشيك، وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، فى بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت، إن القوات المسلحة مستعدة لصد أى هجوم.

وذكر البيان أنه "من المهم الآن الحفاظ على الهدوء والوحدة داخل البلاد وتجنب الأعمال التى تقوض الاستقرار وتنشر الذعر".

وحثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة البلاد فى غضون 24 إلى 48 ساعة، لاحتمالية غزو برى روسى وشيك. وحثت دول أخرى مثل المملكة المتحدة ولاتفيا والدنمارك واليابان مواطنيهم أيضا بمغادرة أوكرانيا.


اوكرانيا

كييف

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة