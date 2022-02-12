"عكاظ": السفارة السعودية بكييف تناشد مواطنيها مغادرة أوكرانيا فوراً

كتبت ــ إيمان حنا

دعت السفارة السعودية في كييف، جميع المواطنين السعوديين الموجودين في أوكرانيا إلى سرعة التواصل مع السفارة لتسهيل مغادرتهم فورا وفق "عكاظ".

وطالبت السفارة المواطنين الموجودين في أوكرانيا بالتواصل معها، وأهابت بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد حثت مواطنيها على التزام الهدوء وسط مخاوف من غزو روسى وشيك، وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، فى بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت، إن القوات المسلحة مستعدة لصد أى هجوم.

وذكر البيان أنه "من المهم الآن الحفاظ على الهدوء والوحدة داخل البلاد وتجنب الأعمال التى تقوض الاستقرار وتنشر الذعر".

وحثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة البلاد فى غضون 24 إلى 48 ساعة، لاحتمالية غزو برى روسى وشيك. وحثت دول أخرى مثل المملكة المتحدة ولاتفيا والدنمارك واليابان مواطنيهم أيضا بمغادرة أوكرانيا.