طقس الإسماعيلية الآن.. سماء صافية وشمس ساطعة ورياح خفيفة "فيديو وصور"

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم السبت، والتى تشهد استقرارًا فى حالة الطقس مع وجود رياح خفيفة، والسماء صافية وشمس مشرقة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 10 والعظمى إلى 20 درجة.





وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية علي كل الطرق المؤدية من وإلي المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 00، وبورسعيد الصغرى 09 العظمى 19، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 19، والزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20، والسويس الصغرى 10 والعظمى 20، والعريش الصغرى 10 والعظمى 18، ورفح الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.















