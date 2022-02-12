طقس المنيا الآن.. سماء صافية وسطوع الشمس بمختلف الأنحاء "فيديو لايف"

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم ، والتى تشهد طقس مستقر مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، واختفاء للرياح واختفاء للغيوم وارتفاع نسبى فى درجة الحرارة.
وكانت المحافظة شهدت أمس نشاط الرياح وطقس شديد البرودة بمختلف الانحاء والمدن بالمحافظة وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
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