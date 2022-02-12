ضبط قضايا تموين وأموال عامة وتنفيذ أحكام في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية)، بتزوير كشف حساب بنكى باسمه منسوب صدوره إلى أحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بمبالغ مالية ، بهدف إظهار أن له ملاءه مالية "على خلاف الحقيقة" وتقديمه عقب ذلك ضمن المستندات المقدمة منه لإحدى السفارات بهدف إدخال الغش والتدليس على مسئولى السفارة للحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأنه قام بتزوير كشف الحساب البنكى المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته، وتقديمه عقب ذلك ضمن الأوراق المقدمة منه للسفارة المشار إليها للحصول على تأشيرة دخول.

و قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تموينية ..أسفرت جهودها عن ضبط (1٫600 طن من الأسمدة الزراعية معبأة داخل شكائر مخصصه لإحدى الجهات الحكومية ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية)، وضبط (350 كيلو جرام من اللحوم المستوردة ومصنعاتها "سجق – مفروم – كبده" بدون بيانات تجارية أو مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والشكل) بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "اللحوم المجمدة" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وضبط (1٫500 طن جبن أبيض داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها) بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "منتجات ألبان" كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية).

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وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلاً من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (106) حكم حبس (81 جزئى – 25 مستأنف) بمدد حبس بلغت 22 سنة، و( مُزارع ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (40) حكم حبس (33جزئى – 7 مستأنف) بمدد حبس بلغت 59 سنة، بترددهما على محل سكنهما على فترات متباعدة خشية ضبطهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمحل إقامتهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد (132) حكم حبس (113 جزئى – 19 مستأنف) بلغت مدة الحبس 96 سنة وكفالات 15400 ألف جنيه ، بتغير محل إقامتها والأقامة بشقة بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية خشية ضبطها عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها .

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن إسطوانات أكسجين كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة ) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح ، وقيامه بتجميع كميات من إسطوانات الأكسجين الطبى مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد بلد المنشأ ، وذلك لتوزيعها على المستشفيات بغرض الإستخدام الطبى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه (75 أسطوانة غاز أكسجين مختلفة الأحجام وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا ، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال الأمن العام : ضبط عدد (37) قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1434) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (272) حكم قضائى متنوع.