ضبط قضايا أموال عامة بملايين الجنيهات فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة طامية .. وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات وفى سياقٍ متصل نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أطسا .. وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلً منهما بعدم التعرض للآخر.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (21922) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها(3993) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(211) مخالفة السير بدون تراخيص، و(67) مخالفة شروط التراخيص، و(25) مخالفة موقف عشوائى.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد 4 أشخاص بمحافظة سوهاج بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (1,810,000- مليون وثمانمائة وعشرة ألف جنيه) ، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها بالمخالفة للقانون..كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بالمنيا) بإستغلال طبيعة عمله كونه مدير مسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة وممارسة نشاطاً إحتيالياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على عقود عمل فى وظائف ومهن مختلفة بالخارج، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (أكثر من مليون جنيه) بزعم توفير عقود عمل لهم وتأشيرات من سفارة إحدى الدول بالقاهرة – دون الوفاء بذلك وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه..كما أمكن الإستدلال على عدد من ضحاياه الذين قرروا بقيام المتهم بالنصب والإحتيال عليهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول "على خلاف الحقيقة".

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (6) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (17) متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية، وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7447) حكم قضائى متنوع.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1440) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (236 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (23,930 طن -

100 رغيف، وضبط (42 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (79,042 طن – 114011 عبوة - 9 قطع، وضبط (25 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (55,775 طن، وضبط (29 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (12 طن - 146010 عبوة – 49487 قطعة – 2500 لتر – 26000 متر)، وضبط (28 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (278040 لتر – 380 أسطوانة ).

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وضبط ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول، وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأربعين) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – 9 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض"سكين")، وضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بسوهاج) حال مداهمة مسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة سوهاج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس"شابو"– فرد محلى- طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات النارية – سيارة – دراجة نارية بدون لوحات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض "مطواة" – ميزان حساس).

ونجحت جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال في ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان).. حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة البحر الأحمر) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء على أمواله من خلال تواصله مع (3 أشخاص) وآخر خارج البلاد أوهمه بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية وتمكنوا بالإشتراك فيما بينهم من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (1,955,000) مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيه من المُبلغ بزعم ترشيحه لعضوية إحدى الجهات الحكومية ومشاركته فى أحد المشروعات القومية بالبلاد.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (4 أشخاص "ثلاثة منهم متواجدين حالياً خارج البلاد" ، لأحدهم معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ومن بينهم المُبلغ والإستيلاء على أمواله من خلال إدعاء أحدهم عمله بإحدى الجهات السيادية بالدولة على خلاف الحقيقة ، وقيامهم بالإشتراك فيما بينهم بالإستيلاء على مبالغ مالية منه على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط أحدهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين المتواجدين حالياً خارج البلاد، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لضبطهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية على خلاف الحقيقة .

بإجراء التحريات تبين صحة والواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة أو إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية على خلاف الحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ ماليه من المُبلغ بزعم مقدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية)بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية ) وتمكينها من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة بالعقار الخاص بها بالمخالفة للرسومات الهندسية والترخيص الصادرة لها من الوحدة المحلية محل عمل المتهمين ســالفـى الــذكـر ، وعدم قيامهما بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ، فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات الخدمات الجوية المحلية) بقيام مدير خدمة العملاء بأحد فروع الشركة بإختلاس مبالغ مالية من عهدته وهى قيمة عمليات الشحن الخاصة ببعض عملاء الشركة والإستيلاء عليها لنفسه دون توريدها لخزينة الشركة .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (مدير خدمة العملاء بالشركة الشاكية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بإستغلال موقعه الوظيفى المشار إليه والمنوط به تحصيل قيمة توصيل وشحن البضائع والشحنات الخاصة بعملاء الشركة ، والتى يقوم بتوريدها إلى خزينة الشركة ، إلا أنه قام بإختلاس تلك المبالغ المالية لنفسه والإستيلاء عليها دون توريدها لخزينة الشركة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك الكائنة بالقاهرة طالباً الحصول على قرض تجارى بإسم شركة للأدوات المنزلية مملوكة له ، ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور بإسم الشركة المشار إليها منسوب صدوره لبنك آخر يفيد على خلاف الحقيقة بعمليات سحب وإيداع لمبالغ مالية بهدف إظهار ملاءته المالية وإدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك للحصول على ذلك القرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الوقعة ، وقيامه بتزوير كشف الحساب البنكى المشار إليه عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف وطباعته.