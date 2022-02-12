صحة الدقهلية تبحث مع مديري العزل بالمستشفيات الوضع الوبائي لكورونا.. صور

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا بقاعة الاجتماعات مع مديري العزل بالمستشفيات، ورؤساء أقسام الرعايات الخاصة بالعزل لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمستشفيات، ومناقشة المعوقات التى تؤثر على سير العمل بحضور مدير عام الطب العلاجي.

واستعرض خلال الإجتماع معدلات الاصابة بفيروس كورونا ونسب تردد المواطنين المشتبه باصابتهم على المستشفيات وكذلك نسبة اشغال الأسرة بالاقسام الداخلية والرعايات المركزة، وناقش تطبيق التحديث الأخير لبرتوكولات العلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا وانعقاد اللجان العلمية لمتابعة الحالات والتدريب.

كما ناقش مكي بعض السلبيات الموجودة بتقارير المرور الإشرافية من الوزارة ومرورات الطب العلاجي بالمديرية على المستشفيات للوقوف على أوجه القصور ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على سير العمل تفاديا لحدوث أي وفيات ناتجة عن اي خطأ في تقييم الحالات ، كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف مرور اللجان العلمية على جميع المستشفيات واستمرار تفعيل غرفة عمليات متابعة حالات الكورونا بكامل تشكيلها للعمل 24 ساعه ، حيث تقوم الغرفه بمتابعة كافة أعمال التشغيل الطبى بجميع المستشفيات و التنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة لتوزيع الحالات بينها طبقا لنسب الاشغال و تقييم الحالات و التاكد من توافر الاطقم الطبيه و الاكسجين و الادوية و المستلزمات و اتخاذ اللازم فورا لدعم المستشفيات .

وأشار على ضرورة التزام المستشفيات بمعايير مكافحة العدوى ، و أهمية المرور الدوري على الاقسام الداخلية والرعايات المركزة لمراجعة وتقييم موقف الاكسجين ، والتاكد من سلامة شبكات الغازات الطبية والوصلات، كما اكد على ضرورة تأمين جميع المستشفيات بأرصدة كافية من المخزون الاستراتيجي للأكسجين الطبي وتوافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.

ووجه وكيل الوزارة برفع معدلات الزيارات المنزلية والاتصالات التليفونية من قبل الفرق الطبية لمتابعة مرضى العزل المنزلي والاطمئنان على تطورات الحالة الصحية للمرضى بصفة دورية ومتابعة المخالطين لهم حيث يسهم ذلك بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم الخدمات العلاجيه في الوقت المناسب، واكد مكي ضرورة التسجيل علي منظومة co trace بصورة دورية، وجاء ذلك في اطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد وايماءا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.



صحة الدقهلية تناقش مديري العزل بالمستشفيات الوضع الوبائي لفيروس كورونا (1)



صحة الدقهلية تناقش مديري العزل بالمستشفيات الوضع الوبائي لفيروس كورونا (2)