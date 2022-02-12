شعبة الخضروات: موجة الصقيع أثرت على محصول الطماطم.. والبصل والبطاطس يتراجعان

كتب - إسلام سعيد

أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، أن موجة الصقيع والبرد القارص التي مرت بها البلاد خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري أثرت على المحاصيل الزراعية، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الطماطم إلى مستويات تراوحت بين من 3 إلى 5 جنيهات وفي التجزئة من 7 إلى 10 جنيهات.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المساحات المنزرعة في تزايد مستمر لكن معدلات الإنتاج قد تتراجع في بعض فترات الموسم بسبب موجات البرد القارص أو حتى الحرارة المرتفعة، وهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه ونتعرض له كلما شهد المناخ تغيرات كبيرة.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات، إلى أن أسعار البطاطس تسجل تراجع ملحوظ وتصل المستهلك بخمسة جنيهات تقريبًا، وكذلك البصل شهد تراجع إلى مستويات 4 و 5 جنيهات في الكيلو، لكن هناك أصناف أخري تأثرت أيضا بالبرد مثل الفلفل الألوان وبعض الخضروات الأخرى.

وتابع، أن أسعار الفاكهة تسجل تراجع ملحوظ وبلغ سعر البرتقال أبو سرة 2.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال السكري 2.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون الحلو 5 إلى 8 جنيهات، العنب الأصفر 20 جنيها، العنب المستورد الأسود 20 جنيها، التفاح الأمريكي 17 إلى 23 جنيها، التفاح اللبناني 12 إلى 18 جنيها.

وتسجل الجوافة 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة، والبلح السيوي 20 جنيها وبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات، الفراولة 7 إلى 10 جنيهات، الرمان 6 إلى 9 جنيهات، المانجا 25 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، البطيخ 10 جنيهات، الحرنكش 11 جنيها، كمثري مستورد 25 جنيها.

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة في سياق السطور السابقة هي عبارة عن أسعار استرشادية في سوق الجملة، بمعني أنه يضاف عليها تكاليف النقل للمناطق المختلفة، إضافة إلى مكاسب التجار في كل محافظة ومنطقة.