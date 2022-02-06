البسلة تتراجع والطماطم ترتفع .. أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق تحركا محدودا لتسجل 2.5 إلى 4.75 جنيه بزيادة جنيه واحد فقط، وسجل سعر البطاطس 3.25 إلى 5 جنيهات بسوق الجملة، والبصل 1.5 إلى 2.25 جنيه والكوسة 5 إلى 8 جنيهات .

وكشفت بيانات سوق العبور، أن الفاصوليا الخضراء تسجل 12 إلى 20 جنيها للكيلو بالجملة، والفلفل الرومي البلدي 5 إلى 8.5 جنيه والفلفل الصوب 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الألوان 11 إلى 17 جنيها والملوخية 7.5 إلى 10 جنيهات والبسلة 5 جنيهات متراجعة من 7 جنيهات.

القلقاس سجل 3 إلى 6 جنيهات والسبانخ 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والفول الأخضر 5 إلى 8 جنيهات وخس 5 جنيهات لعدد 3 رابطة والكرات 75 قرش والكابوتشي 5 جنيهات والكرنب 2.5 جنيه.

أسعار الخضروات المرصودة في سياق هذه السطور غير مضاف عليها مكاسب التجار ولا تكاليف النقل، لذلك ستكون الأسعار النهائية للمستهلك تختلف من منطقة الي أخري وكذلك داخل المنطقة الواحدة.