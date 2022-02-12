شاهد.. اقتحام بؤر إجرامية وضبط سلاح ومخدرات وجرائم أموال

كتب ـ محمود عبد الراضى

يبرز فيديو جهود أجهزة الأمن خلال أسبوع، حيث وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (4) عناصر وضبط (394) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية- الدقهلية – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية– الشرقية – السويس–المنيا– بورسعيد– المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج –جنوب سيناء – قنا – البحر الأحمر - الفيوم – مطروح- البحيرة – بنى سويف– أسوان).

وعثر بحوزتهم على (240 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل– مخدرات – سلاح – سرقة) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.