زوجة قتيل بيد شقيقين بالدقهلية: اعترفا بعودتهما من إيطاليا لمهمة وخلصت..فيديو

الدقهليه شريف الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أسرة رجل الأعمال الذي قتل على يد شقيقين عادا من إيطاليا لتنفيذ جريمتهما والعودة مرة أخرى إلى إيطاليا، حيث قالت زوجة المجني عليه، أن المتهمين اعترفا أمام المحكمة عند سؤالهما عن أسباب نزولهما، وقالا "احنا نازلين فى مهمة وخلصناها".

واوضحت الزوجة: المهمة هي قتل زوجي، والتحقيقات أوضحت أن المتهمين كانا حاحزين للعودة فور الجريمة، وتساءلت الزوجة: ماهي الاستفادة الآن، انا خسرت زوجي وهما هياخدوا إعدام، كل ذلك بسبب متر فى الارض، ياريت ياخدوا الأرض و زوجي يرجع تاني.

ترجع أحداث القضية إلى 3 يوليو 2021 عندما قام م ٠ ح ٠ م ٠أ 35 سنة عامل عادى، ويعمل بدولة إيطاليا، ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وشقيقة ح ٠ ح وشهرته ح 37 سنة عامل ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بذات العنوان واخر ش ٠ ح ٠ أ 36 سنة عامل عادى ومقيم بمدينة طلخا عقد المتهمون الثلاثة بقتل المجنى عليه م ٠ أ ٠ ع 39 سنة صاحب معرض بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدا مع سبق الإصرار المصمم بأن بيت المتهمان الأول والثانى النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه لما استكان فى قلوبهما وما اغواة لهما الشيطان ومع اتفقت واتجهت آلية إرادتهما مع إرادة المتهم الثالث بأن اعد المتهمين الأول والثانى لتنفيذ عرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية سلاحين ابيضين مطواه وسكين وما أن ابصرا المجنى عليه أثناء إجراء مسؤولى الجمعية الزراعية بالقرية بناءا على خطاب من مركز الشرطة هرولا صوبه مانعين إياه من الزود بنفسة والنجاة بحياته وذلك بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها فأحاطا به وباغتاه وشفا حركته ومقاومته وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين.

وقد استمعت النيابة لأقوال ح ٠ إ المهندس الزراعى بالإدارة الزراعية بطلخا وانة أثناء مباشرة عمله كرئيس للمكتب الزراعى بميت الكرماء لإجراء المعاينة بناءا على خطاب من مركز الشرطة لتضرر المجنى عليه من الحدود الفاصلة بين معرض المجنى علية وارض أسرة المتهمين والخلاف على متر واحد بين الحدود الفاصلة بينهما على أثرها قام المتهمان الأول والثانى بالتعدى بالضرب المجنى عليه بإستخدام اسلحة بيضاء كما استمعت النيابة لشهادة ت ٠ س ٠ رئيس مجلس إدارة الجمعية الذى شهد بمضمون ما شهد به الاول كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة ونزول المتهمان من دولة إيطاليا لإزهاق روح المجنى عليه فقررت النيابة أحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات للمحاكمة.