زوجة المقتول على يد شقيقين عادا من إيطاليا: ضربوه 13 طعنة ومنعوا إنقاذه

الدقهلية شريف الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أسرة رجل الأعمال الذى قتل على يد شقيقين عادا من إيطاليا، لتنفيذ جريمتهما والعودة مرة أخرى إلى إيطاليا.

وقالت زوجة المجني عليه، إن زوجي مات بـ13 طعنة نافذة وكان هناك عامل متهما فى القضية، كان دوره أن يمنع أحد من الاقتراب من المتهمين لمنع الجريمة أو محاولة إنقاذ زوجى.

وذكرت: كل ذلك مسجلا من خلال كاميرات مراقبة موجودة بالمكان، وأوضحت أن كل الجريمة مسجلة بالكامل، وأوضحت أن الكاميرات رصدت دخول المتهمين الساعة الثالثة فجرا داخل الأرض والمبيت بالداخل حتى يتمكنوا من تنفيذ الجريمة، وأضافت أن الجريمة مدبرة منذ أن كانوا بإيطاليا، لأنهم عادا دون أن يعلم أحد .

ترجع أحداث القضية إلى 3 يوليو 2021 عندما قام م ٠ ح ٠ م ٠أ 35 سنة عامل عادى ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وشقيقة ح ٠ ح وشهرته ح 37 سنة عامل ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بذات العنوان واخر ش ٠ ح ٠ أ 36 سنة عامل عادى ومقيم بمدينة طلخا عقد المتهمون الثلاثة بقتل المجنى عليه م ٠ أ ٠ ع 39 سنة صاحب معرض بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدا مع سبق الإصرار المصمم بأن بيت المتهمان الأول والثانى النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه لما استكان فى قلوبهما وما أغواه لهما الشيطان ومع اتفقت واتجهت آلية إرادتهما مع إرادة المتهم الثالث بأن اعد المتهمين الأول والثانى لتنفيذ عرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية سلاحين ابيضين مطواه وسكين وما أن ابصرا المجنى عليه أثناء إجراء مسؤولى الجمعية الزراعية بالقرية بناء على خطاب من مركز الشرطة هرولا صوبه مانعين إياه من الزود بنفسة والنجاة بحياته وذلك بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها فأحاطا به وباغتاه وشفا حركته ومقاومته وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين.

وقد استمعت النيابة لأقوال ح ٠ إ المهندس الزراعى بالإدارة الزراعية بطلخا وانة أثناء مباشرة عمله كرئيس للمكتب الزراعى بميت الكرماء لإجراء المعاينة بناءا على خطاب من مركز الشرطة لتضرر المجنى عليه من الحدود الفاصلة بين معرض المجنى علية وارض أسرة المتهمين والخلاف على متر واحد بين الحدود الفاصلة بينهما على أثرها قام المتهمان الأول والثانى بالتعدى بالضرب المجنى عليه باستخدام اسلحة بيضاء كما استمعت النيابة لشهادة ت ٠ س ٠ رئيس مجلس إدارة الجمعية الذى شهد بمضمون ما شهد به الأول.

كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة ونزول المتهمان من دولة إيطاليا لإزهاق روح المجنى عليه فقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات للمحاكمة.