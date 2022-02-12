خبراء يحذرون.. توقف عن الطهى باستخدام هذه الزيوت "السامة"

كتبت فاطمة خليل

يستخدم الكثير منا الزيوت المعالجة في حياتنا اليومية ولا يمكننا تخيل الطهي بدونها، لكن يحذر خبراء التغذية من الطهي بشكل متكرر بالزيوت المعالجة وأنها يمكن أن ترفع سعرات حرارية خادعة تجعل من الصعب البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بالأكل الصحي وفقدان الوزن ويمكن أن يكون هذا سامًا أو مدمرًا لصحتك إذا استهلكته بكميات زائدة، بحسب موقع "she finds".

لماذا يجب أن تكون حذرًا من الزيوت المعالجة؟



تتطلب العديد من الوصفات استخدام الزيوت، وعلى الرغم من أن هذه ليست سيئة كلها من تلقاء نفسها، إلا أن الأنواع المعالجة من الزيوت التي تحتاج إلى البحث عنها.

أريكا هوشيت، أخصائية تغذية أمريكية ، قالت لصحيفة نيويورك بوست إن الزيوت المعالجة مثل بذور العنب وفول الصويا والكانولا وبذور القطن والذرة والزيوت النباتية "تضر بشكل عام بصحة الإنسان ويجب تجنبها".

وقالت إن هذا بسبب تسخينها إلى درجات حرارة عالية للغاية أثناء المعالجة، مما يؤدي إلى أكسدة الزيوت.

وأضافت "الأكسدة تنتج الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الضرر في جميع أنحاء الجسم. مع تقدمنا ​​في العمر ، يتعين على أجسادنا أن تعمل بجهد أكبر مما كانت عليه من قبل من أجل التعافي."

وينصح"بمحاولة الحد من الزيوت المصنعة أو تجنبها وتناول الكثير من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة لأن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الجسم من أي جذور حرة يتم إنتاجها.

يجب النظر في الزيوت التي تستخدمها يوميًا (بما في ذلك الزيوت النباتية المعالجة وزيت الكانولا وزيت فول الصويا).

أحد أخطاء الطهي الشائعة التي تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة هو الطهي بالزيوت المكررة ".

هذه الزيوت المسببة للالتهابات يمكن أن "تلحق الضرر بأغشية الخلايا وتتخلص من حساسية الأنسولين" ، مما يتسبب في خلل في نسبة السكر في الدم ويمنعك من فقدان الوزن.

هذه الزيوت مصادر للكثير من السعرات الحرارية والدهون التي قد تجعل مذاق وجباتك أفضل قليلاً ، لكنها في النهاية ليست مشبعة للغاية بالنظر إلى مدى كثافتها من السعرات الحرارية ، كما أنها لا توفر الكثير من العناصر الغذائية.

بدائل صحية للزيوت المصنعة



استخدام الزيت في عملية الطهي يمكن استبداله بالماء أو الصلصات منخفضة السعرات الحرارية.

يمكن تقليب معظم الخضار بالماء بدلاً من الزيت هذا يتركك مع طعام منخفض السعرات الحرارية لأنك لم تقدم سعرات حرارية غير ضرورية من الزيت.

يمكن أيضًا استخدام "الدهون الصحية وتشمل "زيت الأفوكادو والزبدة وزيت جوز الهند لأغراض الطهي.