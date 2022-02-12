حياة كريمة.. محافظ المنوفية يوجه بإعداد وتدريب الكوادر البشرية بالمجمعات الخدمية

المنوفية - محمد فتحى

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدوري لمتابعة أخر مستجدات مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي أشمون والشهداء.

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ومديرى مديريات الخدمات بإعداد الهيكل الوظيفي للعاملين بالمجمعات الخدمية الجديدة وتدريبهم علي الأعمال المكلفين بها وإعداد قاعدة بيانات بذلك ،وكذا تحديد الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين،وتشكيل لجان من الجهات المعنية لإستلام المجمعات الخدمية تمهيدا لبدء تشغيلها والعمل بها،بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ومديرى مديريات التضامن الإجتماعي والتموين، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية .

وخلال الإجتماع تم إستعراض تقرير موجز بموقف الأراضى المطلوبة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث تم إستعراض الأراضي المقترحة من قبل الوحدات المحلية والتى تم معاينتها طبقاً للأبعاد النموذجية المنفذة بالمرحلة الأولي ، وعمل كروكيات أولية ، وجاري الإنتهاء من الرفع المساحي ،و تجميع الإحدثيات للمشروعات المخصص لها أراضي ( مراكز شباب – مدارس – محطات رفع صرف صحي – مجمعات خدمية وزراعية – وحدات صحية ) عن طريق مركز معلومات شبكات المرافق ، كما تم توفير عدد9 قطع أراضي لإقامة وعمل توسعات لمحطات معالجة الصرف الصحي بنطاق مراكز المرحلة الثانية من المبادرة . فيما وجه محافظ المنوفية بسرعة توفير قطع أراضي مناسبة و بمساحات كبيرة لإقامة مجمعات سكنية ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية (سكن كريم ) و إقامة مجمعات حرفية لخدمة الصناع الحرفين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، كما وجه بحصر جميع قطع الأراضي الفضاء الغير مستغلة لإقامة مشروعات تنموية مستقبلاً وإستغلالها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين بنطاق مراكز المحافظة . محافظة المنوفية، محافظ المنوفية،حياة كريمة ،العمل بالمجمعات الخدمية