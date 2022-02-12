حياة كريمة :تنفيذ مجمعات خدمية متنوعة بقرية الأبطال ونسب التنفيذ بلغت 100%

كتب عبد الحليم سالم

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تدشين العديد من المشروعات التنموية في مختلف قرى الجمهورية بتكاليف إجمالية تصل لنحو 900 مليار جنيه لخدمة نحو 60 مليون مواطن عبر توصيل حزمة من الخدمات الهامة والاساسية للمواطنين المحرومين في القرى والتوابع والعزب والنجوع .

أشار المهندس راضى عمار رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق لـ"اليوم السابع"، أن نسب الإنجاز ممتازة في كل قرى المركز والمدينة سواء قرى جلبانة ثم الأبطال والتقدم والسلام، لافتا إلى أن هناك متابعة يومية لتلك المشروعات وفق توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

أضاف عمار انه قرية الابطال تشهد العديد من المشروعات الهامة حيث جاري حاليا إنهاء أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية، نسبة التنفيذ 98%. ، بجانب إنشاء مجمع خدمات زراعية، نسبة التنفيذ 85.5%. ، وكذلك مركز طبي الأبطال، نسبة التنفيذ 95%. ، علاوة على - نقطة الإسعاف ( رفع كفاءة)، نسبة التنفيذ 100%. ، و نقطة الإسعاف ( انشاء جديد)، نسبة التنفيذ 97%. وذلك بحسب ما أعلنته المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أوضح راضى عمار انه جار انشاء العديد من مراكز الشباب منها قرية الابطال، نسبة التنفيذ 99%. ، و قرية الابطال (العبور)، نسبة التنفيذ 41%. ، بجانب الكباري منها كوبري الأبطال (الهدى الشمالي)، نسبة التنفيذ 89%. ، و كوبري الأبطال 2 (الهدى الجنوبي)، نسبة التنفيذ 77.5%. ، علاوة على مركز تنمية الاسرة والطفولة، نسبة التنفيذ 20%.