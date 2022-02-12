اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حزن وبكاء فى قرية الصيادين بعد غرق مركب صيد بالإسكندرية.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 12:44 م
حزن وبكاء فى قرية الصيادين بعد غرق مركب صيد بالإسكندرية.. صور
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية الصيادين حالة من الحزن بعد غرق ذويهم فى مركب صيد بالقرب من أبو قير بالإسكندرية وخروج جثمان أحد الضحايا فى المعدية التابعة لمحافظة البحيرة .

وينتظر الأهالى استخراج تصاريح الدفن الخاصة لأولى الضحايا من محافظة البحيرة وتشجيع جثمانه لمثواه الأخير.

شهدت منطقة أبو قير شرق الإسكندرية، حادث غرق مركب صيد ولقى أربعة صيادين مصرعهم غرقًا، وعُثر على جثة أحد الصيادين فى منطقة شلنشات المعدية، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الآخرين.

وننشر أسماء الصيادين وهم أحمد على حماد، محمد على حماد، اسماعيل حسن على، عبد الله خميس.

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بغرق مركب صيد فى منطقة أبوقير وجارى البحث عن الضحايا.

ويواصل فريق الانقاذ البحث عن الضحايا فور تلقى بلاغا من الأهالى بالقرب من مكان الغرق فى جزيرة نيلسون والمنطقة المجاورة.

وكان قد ظهر أحد الجثامين بمنطقة المعدية التابعة لمحافظة البحيرة بعد مكان الغرق بحوالى 10 كم ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة أخرين.

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية لرياح شديدة وأمواج مرتفعة هلال الأيام الماضية مما تعيق حركة الصيد.

وقال الكابتن إيهاب المالحى ضمن فريق الانقاذ إن المكان ملىء بالصخور، والرؤية منخفضة، مما أدى إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجعًا سبب انقلاب المركب نتيجة ارتفاع الأمواج، حيث كان البحر مرتفعًا للغاية.

وأشار إلى عمق البحر في مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13 مترًا ، وأن الرؤية في هذا المكان صعبة.

وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهري بالإسكندرية من أجل تكثيف البحث، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (1)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (1)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (2)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (2)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (3)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (3)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (4)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (4)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (5)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (5)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (6)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (6)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (7)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (7)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (8)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (8)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (9)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (9)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (10)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (10)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (11)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (11)

 

حزن وبكاء فى قرية الصيادين (12)
حزن وبكاء فى قرية الصيادين (12)

 

 

 


غرق مركب

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

غرق صيادين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنازة حاشدة.. أهالى البرلس يشيعون جثمانين من ضحايا غرق مركب كفر الشيخ.. لايف

الجمعة، 14 يناير 2022 03:22 ص

أهالى البرلس يستعدون لتشييع جثمانين من ضحايا غرق مركب كفر الشيخ.. فيديو

الخميس، 13 يناير 2022 08:19 م

العثور على جثتين لصيادين من بين الـ 6 المفقودين بسبب غرق مركبهم في كفر الشيخ

السبت، 08 يناير 2022 03:11 م

ننشر صورة مركب الصيد الغارقة فى جزيرة نيلسون بالإسكندرية

السبت، 12 فبراير 2022 11:50 ص

أسر ضحايا مركب أبي قير الغارقة بالإسكندرية يروون مأساة الاختفاء.. فيديو

السبت، 12 فبراير 2022 11:35 ص

3 صيادين وطفل لقوا مصرعهم غرقا بالإسكندرية.. العثور على جثة والبحث عن 3 آخرين.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 11:08 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة