اليوم السابع
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جامعة طنطا تعلن جاهزية مدن الطلاب لاستقبال الفصل الدراسي الثانى

السبت، 12 فبراير 2022 06:44 م
جامعة طنطا تعلن جاهزية مدن الطلاب لاستقبال الفصل الدراسي الثانى المدن الجامعية بجامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، جاهزية المدن الجامعية، لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، ضمن استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.
 
وأكد رئيس جامعة طنطا انتظام جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية، وذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب، مشددًا على أهمية التزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المبانى والمنشآت للمدن الجامعية.
 
وعلى صعيد آخر، تابع الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية داخل المدن، للوقوف على جاهزيتها ومراجعة تنفيذ خطة التطهير والصيانة الشاملة لجميع المرافق بالمدن الجامعية.
 
وأكد نائب رئيس الجامعة، أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقًا لمبدأ المسؤولية من قبل إدارة جامعة طنطا تجاه أبنائها من طلاب وطالبات المدن لتوفير إقامة مناسبة لهم قبل بداية الفصل الدراسي الثانى وتوفير كافة سبل الإعاشة استمرارًا لما تنتهجه إدارة الجامعة تجاه سلامة أبنائها الطلبة والطالبات وكافة العاملين بها.

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

المدن الجامعية بجامعة طنطا

طلاب جامعة طنطا

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