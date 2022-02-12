تعليم الإسماعيلية تنظم تدريبًا مهاريًا لطلاب المدارس الفنية

الإسماعيلية – السيد فلاح

نفذت مديرية التربية والتعليم بالإسماعلية، تحت قيادة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بروتوكول تعاون مع شركة المقاولون العرب، والذي تم بموجبه عقد تدريب مهاري بشركة المقاولون العرب، وذلك من منطلق حرص القيادة التنفيذية والتربوية بالمحافظة على النهوض بمنظومة التعليم، وفي مقدمتها التعليم الفني، والذي ينظر إلية باعتباره مستقبل التعليم في مصر، وحرصًا على طلاب التعليم الفني ورفع كفاءتهم الفنية وربطهم بسوق العمل.

وقال بيان لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه عقب انتهاء التدريبات قدم طه عجلان، وكيل الوزارة التربية والتعليم الشكر للقائمين على التدريب من الشركة والتعليم الفني وفريق العمل من المشرفين والفنيين الذين لم يدخروا جهد في تدريب ورفع كفاءة أبنائنا الطلاب وكان هناك مشاركة فعالة من الجميع وجهد وتفاعل من أبنائنا الطلاب.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه شارك في التدريب ثلاثة مدارس وهي مدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين ومدرسة المعدات الثقيلة ومدرسة المعمارية.

وأشرف على تنفيذ التدريب المهندسة إحسان العيادي، مدير عام التعليم الفني ومتابعة من المهندس إبراهيم كراوية، مدير إدارة التعليم الصناعي وقام بالتنسيق والمتابعة بين التربية التعليم وشركة المقاولون العرب المهندس محمود جابر، موجه عام الكهرباء واستمر التدريب على مدار أسبوع كامل في ظل أجواء من الترحيب والتعاون والدعم من السادة المسئولين بالشركة وهم المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة لشركة المقاولون العرب والدكتور محمد يوسف، عضو مجلس الإدارة لشركه المقاولون العرب المهندس شريف حمدى، مدير المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة والمهندس سمير سعدالله، عضو المجلس التنفيذي لشركة المقاولون العرب والمهندس هاني هاشم، رئيس القطاع مدير فرع القناة والمهندسة حنان توفيق قويمه، رئيس قطاع السلامة والبيئة والجودة قطاع القناة وسيناء لشركه المقاولون العرب.