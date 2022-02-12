تعرف على كيفية تفويج السيارات على الطرق أثناء الشبورة منعا للحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة خلال الأيام المقبلة، ما يؤدى إلى إعاقة الرؤية في عدد من الطرق السريعة، ما يدفع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، للقيام بنشر سيارات الإغاثة بالطرق حرصا على سلامتهم لمنع وقوع الحوادث.

ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج ببعض المحاور، عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها االإدارة العامة للمرور يقومون بتجميع السيارات بجميع الطرق وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.

-تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد طقس الأيام المقبلة ظهور شبورة مائية على المحاور و الطرق الرابطة بين المحافظات ، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتتوقع الارصاد الجوية الطقس من يوم السبت 12 فبراير إلى الاثنين 14 فبراير بظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد