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تعرف على بابا الفاتيكان فرنسيس فى 10 معلومات

السبت، 12 فبراير 2022 04:00 ص
تعرف على بابا الفاتيكان فرنسيس فى 10 معلومات بابا الفاتيكان
كتب ــ محمد الأحمدى

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يعتبر بابا الفاتيكان بابا الكنيسة الكاثوليكية، وولد باسم خورخي ماريو بيرجوليو، وترتيبه السادس والستين بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013. وبحكم كونه البابا، فهو خليفة بطرس، وأسقف روما، ويشغل عدة مناصب أخرى منها سيّد دولة الفاتيكان.انتخب البابا فرنسيس في أعقاب مجمع انتخابي هو الأقصر في تاريخ المجامع المغلقة.
 
ويعد الحبر الأعظم، أول بابا من العالم الجديد و‌أمريكا الجنوبية و‌الأرجنتين، كما أنه أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (731 - 741).
 
والبابا فرنسيس أول بابا راهب منذ غريغوري السادس عشر، وهو عضو في الرهبنة اليسوعية، ليكون بذلك أول بابا يسوعي، التي تعتبر من أكبر منظمات الكنيسة الكاثوليكية وأكثرها تأثيرًا وفاعلية.
 
 

بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس

بابا روما

الفاتيكان

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