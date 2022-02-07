بابا الفاتيكان يدافع عن كرامة المرأة ويوجه الشكر لشجاعة والتزام النساء

فاطمة شوقى

أطلق البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، في ختام صلاة الملائكة أمس الأحد 6 فبراير، دعوة قوية لصالح كرامة المرأة، ووجه الشكر لشجاعة والتزام النساء المكرّسات اللواتي يعملن رعويًا من أجل احترام الإنسان.

واستقبل بابا الفاتيكان بشكل خاص مجموعات من الراهبات المتواجدات فى ساحة القديس بطرس، المنتمين إلى الشبكة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وشكرهن على ما يقمن به على شجاعتهن، وفقا لصحيفة "لا خورنادا" المكسيكية.

تتكون هذه الشبكة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر والمعروفة باسم طاليثا كوم، من أكثر من 3000 من المتعاونيين الدينيين والعلمانيين حول العالم.

وجلبت الراهبات الموجودات في ساحة الفاتيكان أيضًا تمثالًا للقديسة جوزفين بخيتة باركه البابا بشكل خاص، وكانت النساء المكرّسات مع مجموعة من الأشخاص من قسم المهاجرين واللاجئين بالفاتيكان ، بقيادة الكاردينال مايكل تشيرني ، الحاكم المؤقت لمديرية خدمة التنمية البشرية المتكاملة.

وأشار البابا إلى أنه سيتم الاحتفال في 8 فبراير المقبل بذكرى القديسة جوزفين بخيتة ، اليوم العالمي للصلاة والتأمل ضد الاتجار بالبشر 2022 تحت شعار: "قوة العناية. امرأة. اقتصاد. الاتجار بالبشر".

في عام 2015 ، أقام بابا الفاتيكان اليوم العالمي للصلاة والتأمل ضد الاتجار بالبشر في الذكرى الليتورجية للقديسة جوزفين بخيتة، والذي يتم الاحتفال به في 8 فبراير من كل عام.

وأعرب البابا عن أسفه "إن هذا جرح عميق سببه السعي المخزي لتحقيق المصالح الاقتصادية دون أي احترام للإنسان".

بالإضافة إلى ذلك ، حذر من أن "العديد من الشابات - نراهم في الشوارع - لسن أحرار ، إنهن عبيد للمُتجِرين ، الذين يرسلونهن إلى العمل ، وإذا لم يجلبن المال ، يضربوهن. هذا يحدث في مدننا اليوم. دعونا نفكر في الأمر بجدية ".