تعرف على أعلى قمم جبلية بسلاسل جبال البحر الأحمر فى 15 معلومة

تحد محافظة البحر الأحمر من الجانب الشرقى ساحل البحر الأحمر من الشمال حتى الجنوب، بينما يحدها من الجانب الغربى سلاسل جبال أطلق عليها سلاسل جبال البحر الأحمر، تتساقط السيول بكميات كبيرة على المحافظة بسببها وتخزن بين اوديتها كميات كبيرة من المياه، واصبحت من اهم معالم السباحة فى المحافظة حيث يصل الالاف من السياح للقيام برحلات سفارى اليها وجذبت المغامرين من متسلقى الجبال.

يرصد اليوم السابع 10 معلومات عن أعلى ثلاث قمم جبلية بمحافظة البحر الأحمر تعرف على تلك المعلومات

1- أعلى ثلاث قمم جبلية بالبحر الأحمر هى جبل " الشايب"، و"حماطة"، و"علبة".

2- أعلى قمه هى جبل الشايب وتقع فى الجنوب الغربى من الغردقة، وتحديدا بحوالى 45 كيلومترا

3- اطلق عليه اسم إفرست الغردقة وهو علامة مميزة وسط سلسلة جبال البحر الأحمر، لإمكانية رويته من محافظة قنا وسيناء.

4- يبلغ طول جبل الشايب 2187 مترا، ويعد الثالث على مستوى مصر والسودان بعد جبل كاترين وموسى بسيناء،

5- اطلق عليه اهل البادية شايب البنات نسبة لظهوره كالرجل العجوز فى الصباح الباكر عندما تضربه أول ضوء للشمس

6- يستغرق صعوده والنزول منه قرابة 3 أيام، حيث ممكن الصعود بسهولة بينما نزوله يستغرق وقت طول

7 - يوجد بحيرة فى منتصفه تقريبا تمتلئ بماء المطر ويستخدمها المتسلقون فى الشرب والاستحمام.

8- به مناطق طبيعية كل ما يقارب 300 أو 400 متر كاستراحات يستخدمها المتسلقون للراحة، وهى عبارة عن مناطق مثل المغارات فى وسط الجبل.

9- جبل حماطه جنوب هو ثانى أعلى منطقة جبلية بالبحر الأحمر بطول 1977 متر

10- سمى بحماطة نسبة لنبات الحماض الذى حرف إلى حماطة وسمى بذلك الاسم.

11- تنحدر السيول من حبل حماطه من قمته المرتفعة إلى الأودية الجبلية المختلفة مما جعلها غنية بالعشب الذى يعد غذاء للحيوانات البرية.

12- قمة جبل علية ثالث قمة جبلية فى سلسلة جبال البحر الأحمر

13 - سميت على اسمها محمية جبل علبة اكبر المحميات الطبيعة فى مصر

14- يبلغ طولها 1435 متر وتنمو فى قمة جبل علبة المتسعة تنمو شجرة تسمى التنين وتسمى علميا ب "الدراسينا" لا تنمو فى مصر سوى فى قمة جبل علبة.

15- تميز قمة جبل علبة بواحة الضباب اعلى قمة الجبل، حيث أن الضباب يلامس قمة الجبل لذلك سميت علاه بواحة الضباب.