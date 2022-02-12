تضامن كفر الشيخ تنظم قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جمعية نور البصيرة بمركز ومدينة بلطيم ومؤسسة راعي مصر للتنمية القافلة الطبية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وزير التضامن الاجتماعي.

أكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، يأتى ذلك انطلاقا من اهتمام وحرص وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم خدمات مختلفة تتضمن قوافل تنموية تشمل خدمات صحية وغذائية وبطاطين ومهمات إغاثية، واستمرارًا لجهود الدولة والمجتمع المدني للوصول للمجتمعات المحلية النائية وللمجتمعات الأولى بالحماية في مختلف مراكز ومدن وقرى الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، تم تنظيم قافلة طبية إلى قرية المقصبة بمركز ومدينة بلطيم بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى، وقامت القافلة بالتوعيه للأهالي والأطفال والكشف المجانى عليهم ، حيث شملت عيادات الأمراض الباطنة والعيون والأسنان وصيدلية مجانية لصرف الدواء مع عمل فحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدى للسيدات وتحليل دلالات أورام البروستاتا للرجال، بالإضافة إلى عمل توعية صحية لاهالى المنطقة عن مخاطر الادمان وتوعية صحية للاطفال عن العناية بالاسنان.

أكد مسلم، أنه سوف يتم تنظيم قوافل طبية مجانية في الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة أجهزة الدولة، وذلك انطلاقا من دور الجمعية لمساعدة القطاع الصحي في توفير الخدمات الطبية والصحية لجميع فئات المجتمع، خاصة الأسر الأولى بالرعاية من أبناء وأهالى المحافظة، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر.