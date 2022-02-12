بلينكن: واشنطن ستتخذ قرارا بشأن الأزمة الأوكرانى بالتشاور مع الحلفاء

إبراهيم حسان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هناك قرار سوف تتخذه واشنطن بخصوص الأزمة الأوكرانية، وسيكون بالتشاور مع الحلفاء، وفقا ما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وقالت قناة العربية، إن إسرائيل أعطت تعليمات للجيش لبحث إجلاء رعاياها من أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الخطوط الجوية الهولندية توقف رحلاتها إلى أوكرانيا وسط مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، دعا رعايا بلاده إلى مغادرة أوكرانيا؛ بسبب تصاعد حدة التوترات على الحدود الأوكرانية مع روسيا، وقال رئيس الوزراء الأسترالى - فى تصريحات صحفية اليوم السبت - "نحترم قرارات الأُستراليين الذين يقيمون فى أوكرانيا، ولكن نصيحتنا لهم واضحة جداً، وهى أن الوضع خطير، ويتعين عليهم مغادرة أوكرانيا حرصا على سلامتهم".