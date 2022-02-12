قرار من "الطيران المدنى" بالكويت للقادمين من أوكرانيا.. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى بالكويت، أنه نظرًا لتصاعد الأحداث فى جمهورية أوكرانيا، تقرر استثناء المواطنين الكويتيين والطلبة حاملى جوازات سفر المادة «17» القادمين من أوكرانيا من تقديم شهادة فحص الـ PCR.وفق "القبس".

وقالت الإدارة العامة للطيران، فى بيان صحفى اليوم، إنه سيتم فحص جميع الركاب القادمين عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد دعت، اليوم، مواطنيها الراغبين فى السفر لأوكرانيا، إلى تأجيل سفرهم فى الوقت الراهن، كما دعت الوزارة فى بيان لها المواطنين المتواجدين هناك، إلى المغادرة حفاظا على سلامتهم، والتواصل مع سفارة دولة الكويت فى كييف.

يأتى هذا فى وقت حثت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدد من الدول الأخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.