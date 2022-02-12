اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه اليوم السبت الموافق 2022/2/12 م عن بعض المناطق بمركز السادات وهى: ( تجمع الواعى - بحر - اللواء مصطفى يونس - الرحمة - كفر داوود الجديدة - اليافطة - أمام الدير - المعسكر - مساكن طريق نقطة الشرطة - أبو نشابة - الطرانة والعزب التابعة لها - جاكوبس والعزب التابعة لها ).
وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتى لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات العلوية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية.
وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة