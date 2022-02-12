اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه اليوم السبت الموافق 2022/2/12 م عن بعض المناطق بمركز السادات وهى: ( تجمع الواعى - بحر - اللواء مصطفى يونس - الرحمة - كفر داوود الجديدة - اليافطة - أمام الدير - المعسكر - مساكن طريق نقطة الشرطة - أبو نشابة - الطرانة والعزب التابعة لها - جاكوبس والعزب التابعة لها ).

وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتى لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات العلوية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية.

وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.