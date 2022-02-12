اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 12:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات لغسيل الشبكات

السبت، 12 فبراير 2022 12:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات لغسيل الشبكات انقطاع المياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه اليوم السبت الموافق 2022/2/12 م عن بعض المناطق بمركز السادات وهى: ( تجمع الواعى - بحر - اللواء مصطفى يونس - الرحمة - كفر داوود الجديدة - اليافطة - أمام الدير - المعسكر - مساكن طريق نقطة الشرطة - أبو نشابة - الطرانة والعزب التابعة لها - جاكوبس والعزب التابعة لها ).

وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتى لأعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات العلوية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية.

وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.


محافظة المنوفية

قطع المياة

مركز السادات

غسيل الشبكات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة