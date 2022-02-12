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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 58572 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5063107 أشخاص.

وأوضح البيان أن عدد المواطنين، الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24700686 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23134894 شخصا حتى اليوم.

وأضاف البيان بأن 4143 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 5321 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2067 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و146 ألفاً و41 حالة .