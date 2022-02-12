وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية الأحد الماضى، بإن مجموع التحاليل التي جرت ، عقب إجراء 14 ألفاً و981 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ عشرة ملايين و710 الآف و139 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في مارس من سنة 2020.


وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 35 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 15 ألفاً و575 ، كما تم تسجيل 3987 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و99 ألفا و675 .