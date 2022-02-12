اليوم السابع
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الكهرباء: نظام السداد الإلكترونى مؤمن بنسبة 100%

السبت، 12 فبراير 2022 05:00 ص
الكهرباء: نظام السداد الإلكترونى مؤمن بنسبة 100% الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نظام السداد الإلكترونى لفواتير الاستهلاك الشهرية مؤمن بنسبة 100%، مؤكدا أن المواطن يقوم بإدخال كود السداد الإلكترونى الخاص به على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونيه أو أى منفذ من منافذ الدفع الإلكترونى، وسيظهر له اسم وبعض بيانات المشترك لاستكمال إجراءات السداد ومن الصعب أن يستبدل مع مع مشترك آخر.

أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ،"اليوم السابع" ، أن الوزارة تستهدف التوسع فى التحصيل الإلكترونى لفواتير الاستهلاك لرفع نسب التحصيل بالشركات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك خاصة و أن التطبيقات الجديدة تعد اكثر سهولة ويسر على المواطن.

وتابع حمزة، أن الموقع الرسمى للشركة القابضة لكهرباء مصر يتيح إمكانية السداد لفواتير الكهرباء، لافتًا إلى أنه كل ما يحتاجه المواطن لسداد فاتورة الكهرباء هو إدخال رقم "كود السداد الإلكترونى" الموجود أعلى فاتورة الكهرباء فى المنتصف وهو رقم ثابت لا يتغير فى كل فاتورة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزة

الشحن الالكترونى لفواتير الكهرباء

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