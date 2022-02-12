الكهرباء: إصدار قواعد محطات شحن السيارات الكهربائية خلال الشهر الجارى

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن يتم إصدار القواعد المنظمة لإنشاء وبيع الطاقة لمحطات شحن السيارات الكهربائية خلال الشهر الجاري لبدء تطبيق الأسعار المعلنة لبيع أسعار الكيلو وات ساعة للسيارات الكهربائية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك هو الجهة المسئولة عن إصدار القواعد الخاصة بتنظيم عملية بيع الطاقة وإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن دور الجهاز يعتبر تنظيمى بين جميع أطراف مرفق الكهرباء من منتجين وموزعين و مستثمرين و مستهلكين، لخلق مناخ بيئى جيد لجميع الأطراف بهدف متابعة ومراقب كل الأنشطة لضمان تحقيق الشفافية.

وقال المصدر، أن دور وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة يقتصر على تلبية احتياجات محطات شحن السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء يوجد بها احتياطى يومى يصل إلى 15 الف ميجا وات يمكن الاستفادة بجزء كبير من هذا الاحتياطي فى شحن السيارات الكهربائية، وأن اسعار بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية التى سيتم شحنها من داخل المنازل ستكون مثل أسعار شرائح القطاع المنزلى.