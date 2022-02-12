الفريق أسامة ربيع: قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوى فى تاريخها

كتب محمد شرقاوى

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حققت عوائد ومؤشرات غير مسبوقة فى تاريخها.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قناة السويس مرت بعامين مؤثرين فى عام 2020 و2021 بسبب فيروس كورونا المستجد، وتم عمل حوافز من أجل جذب سفن جديدة.

وتابع الفريق أسامة ربيع أنه خلال فترة كورونا فى عام 2020 تم توقف السفن فى العالم بنسبة 16.6%، موضحا أنه تم تسليط الأضواء على قناة السويس فى عام 2021 وأدت إلى جذب المزيد من النفس.

واستطرد الفريق أسامة ربيع، أنه بالمقارنة بين 2020 و2021 تم تحقيق إنجاز كبير للقناة على مدار تاريخها، وسجلت أعلى إيراد سنوى فى تاريخها عام 2021 وذلك بـ 6.3 مليار دولار، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2020.

وذكر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه خلال أزمة فيروس كورونا شهدت معدلات مرور السفن فى قناة السويس زيادة بنسبة 8%.