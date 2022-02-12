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العربية للتصنيع: مصر تستهدف إنتاج 42% من الطاقة النظيفة

السبت، 12 فبراير 2022 08:35 م
العربية للتصنيع: مصر تستهدف إنتاج 42% من الطاقة النظيفة الألواح الشمسية
كتب محمد شرقاوى

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قالت المهندسة غادة الجندى المديرة التنفيذية للشركة العربية للطاقة المتجددة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن مصر تعد من أكثر المواقع جغرافيا بنسبة السطوع الشمسى على مدار العام، مضيفة: لدينا تجربة رائدة فى تنفيذ محطة طاقة شمسية فى جمهورية أوغندا بإشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

وأضافت خلال حوارها ببرنامج مصر بتبنى المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن القيادة السياسية ترى أهمية الحفاظ على البيئة لنا والأجيال القادمة ، معلقة: مصر تستهدف إنتاج 42% من الطاقة النظيفة ، وجزء كبير منها الطاقة الشمسية، وهناك دراسة للاستفادة من المحطات الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة.

 

 

 


الالواح الشمسية

صناعة الالواح الشمسية

العربية للتصنيع

الطاقة المتجددة

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